Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

28,205 EUR -0,55% (28.12.2022, 10:57)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

28,15 EUR -1,19% (28.12.2022, 10:45)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (28.12.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Seit dem Frühjahr sei Jochen Hanebeck Vorstandschef von Infineon. Er gehöre bereits seit 2016 zum Vorstand des deutschen Chipriesen, sei also an den Weichenstellungen der vergangenen Jahre beteiligt gewesen. Einen größeren Strategiewechsel habe und werde es daher nicht geben. Auf die eine oder andere Übernahme könnten sich Anleger aber einstellen.Nach der 9 Mrd. Euro teuren Übernahme des US-Wettbewerbers Cypress Semiconductor würden Zukäufe auch für Hanebeck ein Thema bleiben. In einem Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung habe er erklärt, sich "Übernahmen für mehrere Milliarden Euro" vorstellen zu können. "Jede Ergänzung muss neben dem strategischen Aspekt auch kulturell zu uns passen und finanziell Sinn ergeben", so der Konzernchef. Zwar habe Infineon schon eine sehr gute Position im Bereich Leistungshalbleiter. "Aber nichts ist so gut, dass man es nicht noch verbessern könnte."Hanebeck könne sich auch etwas im Bereich Sensorik vorstellen, bei Mikrocontrollern, bei Konnektivität oder auch bei Software und Künstlicher Intelligenz, habe der Konzernchef weiter gesagt. "Es gibt also eine ganze Reihe von Feldern, die wir definiert haben und wo wir aktiv suchen, um unser Portfolio weiter auszubauen." Bei der Börsenbewertung der Halbleiterindustrie sei zwischenzeitlich eine gewisse Normalisierung eingetreten. "Es ist durchaus vorstellbar, dass beispielsweise Start-ups, die nicht ausreichend durchfinanziert sind, sich einem Konzern anschließen wollen."(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Infineon befinden sich im AKTIONÄR Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link