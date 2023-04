Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Infineon befinden sich im AKTIONÄR Depot.



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (26.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Texas Instruments blicke nach einem schwachen Jahresauftakt vorsichtig auf das zweite Quartal. Sowohl das Q1-Ergebnis als auch die Prognose hätten die Erwartungen der Experten verfehlt. Größere Auswirkungen auf die Infineon-Aktie sollten diese Daten nicht haben. Die jüngsten Veröffentlichungen hätten gezeigt: Der DAX-Konzern sei operativ auf Kurs.Beim Erlös in den drei Monaten bis Ende Juni rechne der US-Chipkonzern mit einem Umsatz zwischen 4,17 Milliarden Dollar und 4,53 Milliarden Dollar. Damit würde der Infineon-Konkurrent nur beim Erreichen des oberen Bands der Prognosespanne mehr umsetzen als im schwachen ersten Quartal.In den ersten drei Monaten des Jahres sei der Erlös im Vergleich zum letzten Vierteljahresabschnitt 2022 um sechs Prozent auf knapp 4,4 Milliarden Dollar gegangen. Der Gewinn sei im Vergleich zum Vorjahresquartal auf etwas mehr als 1,7 Milliarden Dollar gesunken. Je Aktie seien dies 1,85 (Vorjahresquartal: 2,35) Dollar gewesen. Hier rechne der Konzern im zweiten Quartal mit einem Wert zwischen 1,62 Dollar und 1,88 Dollar. Die Aktie habe nachbörslich zunächst deutlich nachgegeben, habe die Verluste allerdings schnell reduzieren können und sei zuletzt auf das Niveau des regulären Handels zurückgekehrt.Ein direkter Vergleich mit Infineon sei nicht wirklich sinnvoll. "Der Aktionär" habe mehrfach daraufhin gewiesen, dass die strukturellen Wachstumstreiber in den Kernmärkten bei dem DAX-Konzern intakt seien. Daran habe sich zuletzt nichts Wesentliches geändert. Bei den Chips für den Automobilbau dürfte sich Infineon im laufenden Jahr besser entwickeln als der Gesamtmarkt. Da der Chipriese zudem weiterhin die Preise erhöhe, sollte so die zyklische Nachfrageschwäche außerhalb der Bereiche Automobile kompensiert werden.Anleger mit Weitblick lassen sich von den kurzfristigen Schwankungen weiterhin nicht aus der Ruhe bringen und setzen auf eine Fortsetzung des seit Oktober 2022 gültigen Aufwärtstrends, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.04.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link