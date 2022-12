Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Infineon befinden sich im AKTIONÄR Depot.



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (09.12.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Nachdem die Angst vor (zu) schnell steigenden Zinsen die Investoren in den letzten Monaten aus vielen Technologie- und Wachstumswerten getrieben habe, reiche seit einigen Wochen die Hoffnung auf eine Entschleunigung aus, um genau diese Werte wieder steigen zu lassen. Auch die Infineon-Aktie habe zuletzt wieder deutlich Boden gut machen können.Ein Blick auf den Chart zeige: Anfang November hätten die Papiere des Chipherstellers einen Zwischenspurt auf das Parkett gelegt. Innerhalb weniger Handelstage sei es von 24 auf über 33 Euro nach oben gegangen. Im Anschluss sei der Titel in den Konsolidierungsmodus übergegangen. Mit dem Sprung über die 33-Euro-Marke würde der Startschuss für den nächsten Aufschwung Richtung 36/38 Euro fallen.Entsprechende Impulse könnte es in der kommenden Woche geben. Dann stünden frische US-Inflationszahlen und die Notenbanksitzungen der FED (14. Dezember) sowie der EZB (15. Dezember) auf der Agenda. Jerome Powell, Chef der US-Notenbank, habe zuletzt signalisiert, dass man das Tempo bei den Zinsschritten etwas drosseln wolle.Über das abgelaufene Geschäftsjahr und die neuen Langfristziele von Infineon habe der Aktionär bereits berichtet. Sämtliche Zahlen und Ausblicke hätten über den Schätzungen der Analysten gelegen. Diese hätten ihre Ziele zuletzt entsprechend überarbeitet. Folge: Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie des Chipherstellers liege mittlerweile bei über 42 Euro. 22 Experten würden zum Kauf der Papiere raten, zwei würden eine neutrale Haltung einnehmen. Am unteren Ende stehe weiterhin nur Jefferies ("underperformer") mit einem Kursziel von 20 Euro.Anleger mit Weitblick lassen sich durch die kurzfristigen Schwankungen nicht aus der Ruhe bringen und halten an der Position fest, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Das mittelfristige Kursziel laute 42,50 Euro. (Analyse vom 09.12.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link