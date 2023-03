Börsenplätze Infineon-Aktie:



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (14.03.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Nach der SVB-Pleite würden die Stimmen lauter, dass die FED am 22. März bei den Zinsen auf die Bremse trete. Sicher, die Stabilisierung des Finanzsektors sei wichtig. Die Inflation bleibe für die US-Notenbank aber einer der entscheidenden Faktoren. Daher stünden die heute um 13:30 Uhr zur Veröffentlichung stehenden US-Verbraucherpreise für den Februar im Fokus. Die Inflationsdaten dürften für frische Impulse bei DAX und Co sorgen - und auch nicht spurlos an der Infineon-Aktie vorbeiziehen.Die Teuerung in den USA sei seit Juni 2022 (9,1 Prozent) auf dem Rückzug. Im Januar sei die Inflation im Jahresvergleich nur noch um 6,4 Prozent gestiegen. Die Kerninflation ohne Energie und Lebensmittel habe mit 6,6 Prozent im September den Höchststand gehabt und sei bis Januar auf 5,6 Prozent gesunken. Die Schätzung für Februar würden 6,1 Prozent lauten, wobei die Kerninflation nur minimal auf 5,5 Prozent zurückgehen solle.Was am Ende über die Ticker laufe, sei offen. Sicher sei dagegen, dass die Volatilität bei DAX und Co hoch bleiben werde. Was bedeute das für die Infineon-Aktie? Eine deutlicher sinkende Teuerung würde den Bullen in die Karten spielen und für einen erneuten Anstieg Richtung 36 Euro sorgen. Aktuell teste das Papier weiter die kleine charttechnische Unterstützung bei 33,96 Euro. Falle der Kurs darunter, drohe kurzfristig ein erneuter Test des Verlaufstief bei 32,21 Euro.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link