Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. (05.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die ausgeprägte Kursschwäche an der US-Technologiebörse NASDAQ sei auch die nicht spurlos an der Aktie von Infineon vorbeigegangen. Im Gegenteil! Der DAX-Titel habe in den ersten Handelstagen des neuen Jahres in der Spitze bereits über zehn Prozent an Wert verloren. Könnten die am Nachmittag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten helfen, eine Trendwende einzuleiten?"In den USA startete das neue Börsenjahr mit Gewinnmitnahmen bei US-Technologieaktien", so Analyst Andreas Hürkamp von der Commerzbank. Der NASDAQ 100 habe 2023 um mehr als die Hälfte zugelegt und damit deutlich mehr als andere international bedeutende Indices. In der Weihnachtszeit habe der Index ein Rekordhoch erreicht. In den ersten Handelstagen 2024 würden Gewinnmitnahmen einsetzen.Anleger würden nun auf die nächsten Daten warten, die wichtig seien für den weiteren geldpolitischen Kurs. Sie würden auch darüber entscheiden, ob die zuletzt eingepreisten Zinssenkungserwartungen gerechtfertigt seien.Der Fokus richte sich am Nachmittag daher auch auf die frischen US-Arbeitsmarktzahlen, die von der US-Notenbank besonders stark beachtet würden. Trotz mehrmaliger Zinserhöhungen seien die Jobdaten in den letzten Monaten noch immer zu stark gewesen.Über aktuelle operative Entwicklung und die Aussichten bei Infineon habe "Der Aktionär" im abgelaufenen Jahr eingehend berichtet. Infineon habe seine Hausaufgaben gemacht. Die strukturellen Wachstumstreiber in den Kernsegmenten seien intakt. Frische Wasserstandsmeldungen vonseiten des DAX-Konzerns mit den Quartalsergebnissen des ersten Geschäftsquartals 2023/24 gebe es am 6. Februar. Diese dürften aber einen zunächst verhaltenen Jahresauftakt zeigen. In der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2023/24 dürfte das Geschäft dann wieder anziehen.Das Fazit des "Aktionär" hat Bestand: Trading-orientierte Anleger können weiter im Bereich zwischen 34 und 36 Euro eine erste Position aufbauen, um im Vorfeld der Zahlen auf eine Gegenbewegung zu spekulieren. Anleger mit Weitblick halten unverändert an ihren Stücken fest, so Michael Schröder. (Analyse vom 05.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link