ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (27.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Nach US-Börsenschluss habe Intel die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegt. Der sei bei den Anlegern nicht wirklich gut angekommen. Auch die Prognose für das erste Quartal des neuen Jahres enttäusche auf ganzer Linie. Die Aktie des US-Chipkonzerns falle deutlich zurück. Was bedeute das für die Infineon-Aktie Infineon?Ähnlich wie ein Großteil der Analysten gehe "Der Aktionär" gehe davon aus, dass der deutsche Chipriese mit der Vorlage der Q1-Zahlen für das im Oktober angelaufene Geschäftsjahr 2022/23 einen unverändert optimistischen Ausblick geben werde. Infineon gehe im Auftaktquartal von Umsätzen von rund 4 Mrd. Euro sowie einer Segmentergebnismarge von etwa 25% aus. Für das Gesamtjahr rechne man mit einer Marge von 24%, die Umsätze sollten in etwa bei 15 Mrd. Euro liegen. "Der Aktionär" werde im Vorfeld noch einmal detailliert auf die Schätzungen und Prognosen eingehen.Das Fazit habe trotz Intel-Dämpfer weiter Bestand: Bleibe das Marktumfeld halbwegs stabil könnte die Infineon-Aktie den Widerstandsbereich um 33 Euro nachhaltig überwinden und ein frisches Kaufsignal mit Ziel 37,50 Euro generieren. Trading-orientierte Anleger könnten daher weiter mit einer kleinen Position auf dieses Szenario spekulieren. Anleger mit Weitblick sollten sich durch die kurzfristigen Schwankungen nicht aus der Ruhe bringen lassen und an der Position festhalten, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: