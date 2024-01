Börsenplätze Infineon-Aktie:



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. (18.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) ( ISIN US8740391003 WKN 909800 ) habe geliefert. Der weltgrößte Auftragsfertiger und Halbleiterhersteller habe ein schwieriges Jahr unerwartet stark beendet mit den heute früh vorgelegten Q4-Zahlen die Erwartungen der Analysten geschlagen. Auch wenn es vom Zulieferer von Apple, NVIDIA und Co noch keinen Ausblick auf das neue Geschäftsjahr gegeben habe, dürften die besser als erwartet ausgefallenen TSMC-Zahlen positive Impulse für die gesamte Chipbranche liefern - und damit auch für die Infineon-Aktie.In dem von erneuter (Leitzins-)Verunsicherung und Gewinnmitnahmen geprägten Jahresauftakt habe die Infineon-Aktie ihre Konsolidierung weiter ausgedehnt. Die Sorgen vor einer anhaltenden Nachfrageschwäche in der Chipbranche hätten zusätzlich auf die Stimmung gedrückt. Fundamentale Neuigkeiten aus dem Hause Infineon gebe es mit den Q1-Zahlen am 6. Februar. Über die operative Entwicklung und die Aussichten bei dem heimischen Chipriesen habe DER AKTIONÄR zuletzt bereits eingehend berichtet. Größere Überraschungen würden also nicht erwartet.Nach dem Zwischenspurt zum Ende des Jahres 2023 habe die Infineon-Aktie im neuen Jahr den Rückwärtsgang eingelegt. Aus charttechnischer Sicht rücke dabei nun die horizontale Unterstützung im Bereich um 32 in den Fokus. Hier sollte sich das Papier zunächst stabilisieren, ansonsten drohe eine Fortsetzung des Rücksetzers Richtung 27/28 Euro.Trading-orientierte Anleger könnten sich im Vorfeld der Zahlen weiter für eine Gegenbewegung positionieren. Anleger mit Weitblick halten unverändert an ihren Stücken fest, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link