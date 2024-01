Börsenplätze Infineon-Aktie:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. (22.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.In dem von erneuter (Leitzins-)Verunsicherung und Gewinnmitnahmen geprägten Jahresauftakt habe die Infineon-Aktie ihre Konsolidierung weiter ausgedehnt. Mit dem freundlichen Ausblick des weltgrößten Auftragsfertiger für die Chipbranche TSMC habe die Stimmung zuletzt aber wieder gedreht. Fundamentale Neuigkeiten stünden bei dem DAX-Konzern mit den Q1-Zahlen erst am 6. Februar an.Die Zahlen zum ersten Quartal 2023/2024 (Ende September) am 6. Februar dürften noch einen verhaltenen Jahresauftakt aufzeigen. Im Detail prognostiziere Infineon für das Auftaktquartal (Oktober bis Dezember 2023) einen Umsatz von 3,8 Milliarden Euro, von denen 22 Prozent als Segmentergebnis bleiben sollten. Rechnerisch ergebe das einen Wert von rund 840 Millionen Euro. Zum Vergleich: Infineon habe in den zurückliegenden Quartalen zumindest noch die Milliardenmarke knacken können. Hintergrund: Viele Kunden hätten zum Ende des Kalenderjahres ihre Lagerbestände abgebaut.In der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2023/24 dürfte das Geschäft dann wieder anziehen, sodass die Planvorgaben (mindestens) erreicht werden dürften. Der Umsatz solle bis Ende September 2024 auf 16,5 bis 17,5 Milliarden Euro (Vorjahr: 16,31 Milliarden) steigen. Davon sollten in der Mitte der Spanne rund 24 Prozent (Vorjahr: 27 Prozent) als Segmentergebnis - also mehr als vier Milliarden Euro - hängen bleiben.Nach dem Zwischenspurt zum Ende des Jahres 2023 habe die Infineon-Aktie im neuen Jahr den Rückwärtsgang eingelegt. Im Bereich der horizontalen Unterstützungszone um 32/34 Euro habe sich die Aktie wie erwartet stabilisiert, ansonsten hätte eine Fortsetzung des Rücksetzers Richtung 27/28 Euro gedroht. Liefere der Vorstand im Februar die erwarteten Zahlen, sollte die Aktie mit der Aussicht auf weiteres profitables Wachstum wieder höhere Notierungen ins Visier ansteuern. (Analyse vom 22.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Infineon befinden sich in einem Real-Depot von DER AKTIONÄR.