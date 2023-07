Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

36,49 EUR -2,35% (20.07.2023, 09:45)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

36,605 EUR -2,13% (20.07.2023, 09:30)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (20.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Automobilhersteller Stellantis ( ISIN NL00150001Q9 WKN A2QL01 ) rechne damit, dass die Entspannung bei der Chipversorgung der Branche nicht von Dauer sein werde. Inwieweit sich dies auch auf die Geschäfte beim heimischen Chipkonzern Infineon auswirke, würden die Kommentare zu den Zahlen Anfang August zeigen. DER AKTIONÄR bleibe zuversichtlich.Angesichts des wachsenden Elektronikbedarfs im Automobilbau und erhöhter geopolitischer Risiken steige die Wahrscheinlichkeit "enorm", dass es bei der Chipversorgung in den kommenden Jahren wieder zu erheblichen Engpässen komme, sage Joachim Kahmann, der beim Opel- und Fiat-Mutterkonzern den Halbleitereinkauf leite, gegenüber "Bloomberg". Langwierige Engpässe bei der Halbleiterversorgung hätten die Fahrzeugproduktion bereits im Zuge der Corona-Pandemie belastet. Während diese akute Krise vorüber sein dürfte, seien die Chipkapazitäten nach wie vor angespannt.Um sich ausreichend Halbleiter zu sichern, setze Stellantis auch auf Infineon. Der Chipriese profitiere vor allem von robusten Geschäften rund um die Elektromobilität. Die zyklische Nachfrageschwäche außerhalb dieses Segments sollte durch Preiserhöhungen kompensiert werden. Das sollten die Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2022/23 am 4. August zeigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: