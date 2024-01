Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. (11.01.2024/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Alexander Frank, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF).Infineon könne auf ein erfolgreiches viertes Quartal 2023 zurückblicken, welches jegliche Konsensschätzungen in den Schatten gestellt habe. Somit scheine Infineon weiterhin sicher auf der Welle der Wachstumsthemen Elektromobilität, Energiewende, KI, 5G und IoT zu reiten. Hinsichtlich des teils unter den Erwartungen ausgefallenen Ausblicks und der einzelnen Sparten habe sich jedoch ein gemischteres Bild gezeigt. Zwar hätten die einzelnen Segmente überwiegend Umsatzzuwächse verzeichnen können, die Margen hätten sich jedoch rückläufig entwickelt.Bewertungstechnisch bleibe der Halbleiterhersteller attraktiv, da die Aktie gemessen an der eigenen Historie und dem breiten Markt unter dem zehnjährigen Durchschnitt notiere.Dementsprechend behält Alexander Frank, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, seine Kaufempfehlung für Infineon bei, und bestätigt sein Kursziel von EUR 46,00. Das Unternehmen befinde sich auch auf der "Top Picks"-Liste von Raiffeisen Research. Das Kursziel ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf Multiples für die nächsten zwölf Monate auch einen im historischen Vergleich angemessenen Bewertungsaufschlag zum Sektor berücksichtige. (Analyse vom 11.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten