28,91 EUR -2,77% (22.12.2022, 18:01)



28,89 EUR -3,02% (22.12.2022, 17:35)



DE0006231004



623100



IFX



IFNNF



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (22.12.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Zurückhaltende Prognosen des US-Speicherchip-Herstellers Micron Technology (ISIN: US5951121038, WKN: 869020) hätten am Donnerstag die Kurse anderer Aktien aus dem Halbleitersektor ausgebremst. Auch die Infineon-Aktie tendiere heute etwas schwächer. Grund zur Sorge bestehe für investierte Anleger jedoch nicht. Das Fazit habe Bestand.Nach Einschätzung von Micron dürfte das größte Überangebot in der Branche seit mehr als einem Jahrzehnt die Rückkehr zur Profitabilität im Jahr 2023 erschweren. Der Konzern wolle mit Kostensenkungen auf die schwierigere Situation reagieren, einschließlich eines Stellenabbaus von zehn Prozent. Der Chipgigant habe die Anleger zudem für das laufende Quartal auf einen deutlichen Umsatzrückgang eingestellt sowie auf einen größeren Verlust als von Analysten bislang erwartet.Hintergrund: Halbleiterhersteller sähen sich momentan mit einer stark nachlassenden Nachfrage konfrontiert. Verbraucher würden Käufe etwa von Computern und Smartphones angesichts der hohen Inflation und der ungewissen Wirtschaftsaussichten zurückstellen. Die Hersteller dieser Produkte würden auf hohen Beständen sitzen, weshalb sie vorerst auch weniger Speicherchips ordern würden. Noch vor weniger als einem Jahr hätten Halbleiterhersteller wegen der Lieferketten-Unterbrechungen nicht genug produzieren können, um die damals hohe Nachfrage zu bedienen.Zahlen und Ausblick würden die starke Aufstellung des Infineon-Konzerns belegen. Anleger mit Weitblick lassen sich durch die kurzfristigen Schwankungen nicht aus der Ruhe bringen und halten an der Position fest, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.12.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link