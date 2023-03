Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (07.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Halbleiter auf Basis von Galliumnitrid (GaN) würden sich einer steigenden Nachfrage erfreuen. Um sich ausreichend Vorräte zu sichern wolle Infineon mit der kanadischen GaN Systems einen weltweiten Technologieführer bei der Entwicklung von GaN-basierten Lösungen für die Energiewandlung übernehmen. Analysten würden den Deal recht positiv bewerten.Bauteile auf GaN-Basis seien kleiner, energieeffizienter und temperaturbeständiger als klassische Siliziumchips und dürften diese daher in Zukunft ablösen. Es gebe Marktprognosen, nach denen der Umsatz mit GaN-Produkten für Leistungsanwendungen bis 2027 um 56% jährlich auf rd. 2 Mrd. USD steigen dürfte. Infineon habe die Zeichen der Zeit erkannt und wolle sein Geschäft mit neuartigen Leistungshalbleitern mit der Übernahme in Kanada ausbauen.Deutsche Bank Research habe die Kaufempfehlung für die Infineon-Aktie vor dem Hintergrund der Übernahme mit einem Kursziel von 44 Euro bestätigt. Übernahme von GaN Systems verfestige die technologische Vorrangstellung von Infineon bei in dem Wachstumsmarkt, so Analyst Johannes. Nach der Übernahme von International Rectifier habe Infineon viel in Forschung und Entwicklung investiert.Warburg Research sehe die Infineon-Aktie erst bei 45 Euro fair bewertet und rate zum Kauf. Die Übernahme sei zwar sinnvoll, aber nicht gerade günstig, so Analyst Malte Schaumann. Angesichts der längerfristigen Perspektiven sei der Kaufpreis allerdings noch vertretbar."Der Aktionär" halte an seiner positiven Einschätzung fest: Die Stärkung der GaN-Kapazitäten komme zum richtigen Zeitpunkt. Der GaN-Markt biete enormes Potenzial und beginne derzeit, Fahrt aufzunehmen. Anleger mit Weitblick sollten sich bei der Infineon-Aktie von kurzfristigen Schwankungen weiter nicht aus der Ruhe bringen lassen und an der Position festhalten, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.03.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Infineon befinden sich im AKTIONÄR Depot.