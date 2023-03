Hinweis auf Interessenkonflikte:



Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

34,495 EUR +0,29% (06.03.2023, 10:06)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

34,51 EUR +0,76% (06.03.2023, 09:53)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (06.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Infineon wolle sein Geschäft mit neuartigen Leistungshalbleitern auf Basis von Galliumnitrid (Gan) mit einem Zukauf in Kanada ausbauen. Bauteile auf GaN-Basis seien kleiner, energieeffizienter und temperaturbeständiger als klassische Siliziumchips - und würden sich einer rasant steigenden Nachfrage erfreuen. Daher komme die geplante Übernahme des in Ottawa ansässigen Halbleiterhersteller Gan Systems am Markt gut an.Noch sei die auf GaN basierende Technologie recht klein im Vergleich zu dem gängigen Silizium sowie dem immer stärker aufkommenden Siliziumkarbid, gehöre aber seinen Aussagen zufolge zu den am stärksten wachsenden. Es gebe Marktprognosen, nach denen der Umsatz mit GaN-Produkten für Leistungsanwendungen bis 2027 um 56 Prozent jährlich auf rund 2 Milliarden Dollar steigen dürfte.Infineon-Manager Adam White, verantwortlich für die Sparte Power & Sensor Systems (PSS), sehe die Technologie insbesondere für Anwendungen wie mobiles Laden etwa für Elektroautos, Solarwechselrichter für Privathaushalte oder die Stromversorgung von Rechenzentren geeignet. Besonders wichtig: Die Produkte von Infineon und Gan Systems ergänzten sich, habe er im Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa-AFX gesagt.GaN entwickele sich neben Silizium und Siliziumkarbid zu einem entscheidenden Material für Leistungshalbleiter. Infineon baue derzeit seinen Standort im malaiischen Kulim mit einer neuen Fabrik für mehr 2 Milliarden Euro aus, die die Produktionskapazitäten im österreichischen Villach ergänzen sollten.Infineon-Chef Jochen Hanebeck wolle mit dem angekündigten Kauf die Ziele beim Ausbau von GaN-basierten Produkten schneller erreichen. "Die Gan-Technologie ebnet den Weg für weitere effiziente und CO2-sparende Lösungen, die die Dekarbonisierung unterstützen", habe er gesagt.Gan und Wolfspeed seien völlig unterschiedlich, so White. Auf einer Analystenkonferenz habe der PSS-Finanzchef Ulrich Pelzer ergänzt, er sehe aus Wettbewerbssicht keine größeren Hürden, da es wenig Überlappungen gebe. Gan habe zudem nur eine kleine Position im Bereich Verteidigung, dies halte er für machbar. Das 2008 gegründete, in privater Hand befindliche Unternehmen beschäftige den Angaben zufolge mehr als 200 Mitarbeitende und komme auf einen Umsatz im niedrigen bis mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.An der Börse sei die geplante Übernahme gut angekommen. Laut J.P. Morgan-Analyst Sandeep Deshpande sei Gan Systems eines der drei wichtigsten Galliumnitrid-Unternehmen weltweit. Dessen starkes Wachstum dürfte sich für Infineon bezahlt machen. Auch Citigroup-Branchenexperte Andrew Gardiner habe den Zukauf positiv gewertet. Zwar dürfte der Schritt das Ergebnis je Aktie dadurch mindestens ein paar Jahre lang verwässern. Allerdings dürften die Erwartungen an das künftige Wachstum besser ausfallen. Die Analysten von Stifel hätten den Preis für Gan als "hoch" im Vergleich zur Größe des Unternehmens bezeichnet.Die Stärkung der GaN-Kapazitäten komme zum richtigen Zeitpunkt. Der GaN-Markt biete enormes Potenzial und beginne derzeit, Fahrt aufzunehmen.Anleger mit Weitblick sollten sich bei der Aktie von kurzfristigen Schwankungen weiter nicht aus der Ruhe bringen lassen und halten an der Position fest, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur Infineon-Aktie. (Analyse vom 06.03.2023)(Mit Material von dpa-AFX)