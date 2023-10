Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (23.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Seit dem Jahreshoch bei 40,27 Euro Ende Juli gehe es für die Infineon-aktie nach unten. Die Verkaufswelle sei Anfang Oktober bei 30,21 Euro zwar durch positive Aussagen von Automotive-Chef Peter Schiefer gestoppt worden. Dieser Impuls sei allerdings schnell verpufft. Im angeschlagenen Marktumfeld habe sich die Talfahrt sogar noch beschleunigt.Nach dem Kursrutsch zeichne sich zum Wochenstart am Montag ein Stabilisierungsversuch ab - beim DAX und bei der Infineon-Aktie. Die Stimmung der Investoren bleibe aber angeschlagen. Neben dem Konflikt zwischen Israel und der Hamas stünden die weiter hohen Renditen am US-Anleihemarkt im Fokus. Die Faustformel: Sollte die Rendite noch weiter steigen, könnten Aktien weiter unter Druck geraten. Denn: je höher der Zins, desto höher würden die Abschläge auf künftig erwartete Gewinne und Cashflows von Unternehmen ausfallen, wenn diese auf ihren aktuellen Wert diskontiert würden.Die Abwärtswelle habe die Infineon-Aktie in der vergangenen Woche sogar unter die 30-Euro-Marke geführt. Am Freitag sei ein Verlaufstief bei 28,79 Euro markiert worden. Der Abstand zur 200-Tage-Linie sei inzwischen auf 16 Prozent angewachsen. Würden die Bären am Drücker bleiben, drohe eine Fortsetzung des Rücksetzers Richtung 28,00 Euro - dem Ausgangspunkt der letzten Aufwärtsbewegung Ende Dezember 2022. Erweise sich diese Unterstützung auch nicht als stabil genug, warte die nächste horizontale Haltemarke erst bei 24 Euro.