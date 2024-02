Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

31,96 EUR -4,92% (07.02.2024, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

31,88 EUR -5,12% (07.02.2024, 17:43)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. (07.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Spitzenplatz auf der Flop-Liste - dort möchte niemand seinen Namen sehen. Infineon biete sich am Mittwoch einen heißen Kampf mit Deutsche Bank und Deutsche Post um diesen unrühmlichen Platz. Die Aktie des Münchener Chipherstellers sei plötzlich vieles, nur gefragt sei sie nicht.Der DAX-Konzern habe am Dienstag die Hoffnung vieler Anleger zerstört. Während andere Chip-Titel laufen würden, laufe Infineon neuerdings in die falsche Richtung. Der Grund: Der Halbleiter-Konzern blicke weniger optimistisch in die Zukunft, wie sie Anleger am Dienstag habe wissen lassen. Dienstag Minus, Mittwoch Minus - so würden Börsianer den Ausblick honorieren. Ein Nachkauf dränge sich derzeit nicht auf, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.02.2024)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Infineon-Aktie: