Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

31,155 EUR +0,45% (20.09.2023, 08:48)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

31,04 EUR -1,15% (19.09.2023, 17:36)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (20.09.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die US-Notenbank Federal Reserve dürfte ihre Geldpolitik heute wohl nicht noch weiter straffen. Sowohl unter Bankvolkswirten als auch an den Finanzmärkten werde überwiegend mit stabilen Leitzinsen gerechnet. Spannung herrsche allerdings beim geldpolitischen Ausblick. Denn es sei ungewiss, ob die FED ihre Zinsen weiter anheben werde oder am Ende ihres Straffungszyklus angelange. Das dürfte auch die Infineon-Aktie beeinflussen - zumindest kurzfristig.Die US-Notenbank werde ihre Zinsen am Mittwoch wohl nicht verändern, denn Inflation und Wachstum befänden sich auf den gewünschten Pfaden, erkläre Commerzbank-Experte, Bernd Weidensteiner. Angesichts der starken Zinsanhebungen schlage sich die US-Wirtschaft immer noch erstaunlich gut. Von der allseits befürchteten Rezession sei derzeit wenig zu sehen. "Vielmehr könnte der FED - anders als in den meisten früheren Zyklen nach einer Phase sehr hoher Inflation - durchaus eine weiche Landung der US-Wirtschaft gelingen, also eine Rückkehr der Inflation in den Zielbereich, ohne dass die Wirtschaft in eine Rezession abrutscht", meine Weidensteiner.Der Zinsausblick sei deutlich schwieriger zu prognostizieren. Volkswirte würden sich bereits Gedanken machen, wann die FED das mittlerweile hohe Zinsniveau wieder stutzen könnte. An den Finanzmärkten seien derzeit Zinssenkungen von etwas mehr als 0,75 Prozentpunkten für 2024 eingepreist. Weidensteiner rechne sogar mit einem ganzen Prozentpunkt, beginnend ab Jahresmitte. DAX und Co dürften daher die anstehenden Prognosen von FED-Chef Jerome Powell zu Wirtschaftswachstum, Inflation und Arbeitsmarkt mit Spannung erwarten.Die Sorge vor weiteren US-Zinserhöhungen und einem erhöhten Rezessionsrisiko hat auch die heimischen Technologiewerte zuletzt immer wieder ausgebremst, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Die Branche gelte aufgrund ihres hohen Fremdkapitalanteils als besonders zinssensibel. Höhere Zinsen würden Experten zufolge zukünftige Gewinne dieser wachstumsstarken Firmen entwerten. In dem Marktumfeld hätten einige institutionelle Investoren ihre Portfolios gestrafft. Im Rahmen dessen sei auch die Infineon-Aktie zurückgefallen - zumal hier sich auch erste Wachstumssorgen breit gemacht hätten.Anleger mit Weitblick lassen sich daher von den kurzfristigen Schwankungen der Aktie nicht aus der Ruhe bringen, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zu Infineon Technologies AG. (Analyse vom 20.09.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Aktien von Infineon befinden sich in einem Real-Depot von "Der Aktionär".