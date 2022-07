12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

23,37 EUR +0,67% (18.07.2022, 09:06)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

23,22 EUR +2,65% (15.07.2022, 17:35)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (18.07.2022/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Christian Hinterwallner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Infineon könne auf ein äußerst solides Q2 2022 zurückblicken. Der Umsatz von Europas größtem Halbleiterhersteller habe sich im Vergleich zum Vorjahresquartal um starke 22% auf EUR 3,30 Mrd. (Konsens: EUR 3,21 Mrd.) verbessert. Das Segmentergebnis habe mit EUR 761 Mio. die Analystenschätzungen von im Schnitt EUR 701 Mio. um 8,6% zu übertreffen vermocht. Der bereinigte Gewinn je Aktie habe hier noch eine Schippe obendrauf gelegt: Mit EUR 0,44 sei dieser knapp 10% über dem Konsens von EUR 0,40 angesiedelt gewesen.Alle Sparten hätten robuste Wachstumszahlen vorweisen sowie die an sie gestellten Erwartungen bezüglich des Umsatzes erfüllen, wenn nicht sogar übertreffen können. Das mit Abstand wichtigste Automotive-Segment (Produkte und Lösungen für klassische Fahrzeugsysteme, Elektromobilität, autonomes Fahren, Fahrassistenzsysteme, Infotainment), welches im vergangenen Quartal rund 45% des konzernübergreifenden Umsatzes ausgemacht habe, habe besonders aufgrund der Margenverbesserung hervorgestochen. Diese sei nämlich im Vergleich zum Vorjahresquartal von 16,2 auf 21,7% geklettert, im sequenziellen Quartalsvergleich habe diese sogar um 2,9 Prozentpunkte zugelegt.Infineon fertige Energie- und Sensortechnologien in der Eigenproduktion an, was zu Kosten- und Performancedifferenzen im Vergleich zur Peer-Group resultiere. Das derzeitige Marktumfeld, was von Lieferkettenengpässen geprägt sei, hebe den strategischen Wert erhöhter Eigenproduktion hervor.Basierend auf den Ergebnissen des Sustainability Yearbook 2022 von S&P Global in Kooperation mit RobecoSam zähle Infineon zu den 10% der nachhaltigsten Unternehmen weltweit. Infineon habe sich zudem als eines der ersten Halbleiterunternehmen zu den zehn Prinzipien des UN Global Compact verpflichtet. Das Klimaziel von Infineon sei es, bis 2030 CO2-neutral (bezogen auf die direkten und indirekten energie- und wärmebezogenen Emissionen von Infineon; Scope 1 und 2) zu werden. Bereits bis 2025 sollten die Emissionen um 70% gegenüber dem Kalenderjahr 2019 gesenkt werden.Wachstumsfaktoren 5G und IoT (Internet of Things): COVID-19 habe den langfristigen Digitalisierungstrend nochmals beschleunigt, was die Nachfrage nach Leistungshalbleitern für Server und Kommunikationsanwendungen antreibe. Hinterwallner erachte Infineon zudem als strukturellen Marktanteilsgewinner und Profiteur seiner starken Marktstellung bei Elektromobilität, Energieeffizienz und Sicherheit.Infineon habe im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 21/22 mit dem dazugehörigen Zahlenwerk auf voller Linie überzeugen können. Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn habe das Unternehmen über den Erwartungen der Analysten gelegen. Die Nachfrage auf Kundenseite sei als ungebrochen stark zu bezeichnen, weshalb man auch den Ausblick für das Gesamtjahr erhöht habe. Kurstechnisch habe Infineon dennoch, ebenso wie die gesamte Peergroup, seit Jahresbeginn herbe Rückschläge hinnehmen müssen und werde aktuell deutlich unter dem Schnitt der eigenen historischen Bewertungsmultiples gehandelt.Aufgrund der Abwertung des gesamten Sektors senkt Christian Hinterwallner, Analyst der RBI, sein Kursziel auf EUR 28 und bestätigt seine "Kauf"-Empfehlung für die Infineon-Aktie. Mit dem neuen Kursziel weise die Infineon-Aktie eine Bewertungsprämie von rd. 13% (Durchschnitt aus KGV, EV/Sales und EV/ EBIT; jeweils für 2023e) gegenüber seiner Peer Group auf, was angesichts der sehr guten Marktstellung des Unternehmens in zukunftsträchtigen und wachstumsstarken Geschäftsbereichen (z.B. E-Mobilität, Autonomes Fahren, Energieeffizienz, erneuerbare Energie) nach Einschätzung des Analysten als absolut gerechtfertigt erscheine. (Analyse vom 18.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen