31,11 EUR -0,86% (21.09.2023, 08:54)



31,525 EUR +1,56% (20.09.2023, 17:41)



DE0006231004



623100



IFX



IFNNF



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (21.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die US-Notenbank lege zwar erneut eine Zinspause ein. Mit seinen Aussagen zur künftigen Vorgehensweise habe FED-Chef Jerome Powell jedoch einmal mehr für Verunsicherung gesorgt. Weitere Zinserhöhungen seien im laufenden Jahr nicht ausgeschlossen. Das dürfte auch nicht spurlos an der Infineon-Aktie vorbeigehen.Die FED habe den Leitzins am Mittwoch unverändert auf der Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent gelassen. Der Schritt sei von Volkswirten so erwartet worden. "Der Prozess, die Inflation auf zwei Prozent zu bringen, ist noch lange nicht abgeschlossen", gebe FED-Chef Jerome Powell die Richtung weiter vor. Den weiteren Kurs halte er sich dagegen offen. So könnten die Zinsen bei der nächsten Sitzung Anfang November oder im Dezember erneut angehoben werden. Zwar zeige der Arbeitsmarkt leichte Schwächen, doch die US-Wirtschaft sei weiter stark und die Inflation aufgrund des steigenden Ölpreises nach wie vor hoch.Die Sorge vor weiteren US-Zinserhöhungen dürfte die heimischen Technologiewerte vorerst weiter ausbremsen. Das gelte auch für die Infineon-Aktie - zumal sich bei dem Chipriesen zuletzt erste Wachstumssorgen breitgemacht hätten.Kurzfristig könnte der DAX-Titel nun doch nachhaltig unter die charttechnische Unterstützung um 32/33 Euro fallen und die jüngste Konsolidierung Richtung 28 Euro ausweiten. Hier verlaufe die nächste horizontale Unterstützung. Mittelfristig spreche aber weiter einiges für steigende Kurse.Anleger mit Weitblick lassen sich daher von dem Rücksetzer der Infineon-Aktie nicht aus der Ruhe bringen, setzen auf den nächsten Stimmungsumschwung - und behalten dazu den Ölpreis und die nächsten Termine im Blick, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link