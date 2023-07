Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

37,305 EUR -0,04% (26.07.2023, 09:57)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

37,205 EUR -0,37% (25.07.2023, 09:44)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (26.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipriesen Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Umsatz und Gewinn seien bei Texas Instruments im zweiten Quartal zurückgegangen. Zudem blicke der weltgrößte Hersteller von analogen Halbleitern vorsichtig auf das dritte Quartal. Mit Blick auf Infineon besonders wichtig: Der US-Konzern spüre zwar eine Schwäche auf den Endmärkten, allerdings nicht bei Automotive-Halbleitern. Der Bereich, in dem der deutsche Chipriese den Großteil seiner Umsätze generiere. Ebenfalls interessant: Der niederländische Halbleiterhersteller NXP Semiconductors habe mit einer starken Entwicklung im Automotive-Geschäft im Q2 die Erwartungen übertroffen. Der Ausblick in diesem Segment bleibe gut.Nach der Verunsicherung durch die ebenfalls insgesamt positiven ASML- und TSMC-Zahlen sollten sich die Anleger von der negativen Kursreaktion bei Texas Instruments nicht verunsichern lassen und weiter auf die Qualität von Infineon und eine Fortsetzung des Aufwärtstrends setzen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.07.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Infineon befinden sich in einem Real-Depot von DER AKTIONÄR.Börsenplätze Infineon-Aktie: