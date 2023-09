Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Infineon befinden sich in einem Real-Depot von DER AKTIONÄR.



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (06.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.24 Analysten würden bei der Infineon-Aktie derzeit zum Kauf raten. Fünf Experten stünden dem Titel neutral gegenüber. Verkaufsempfehlungen? Fehlanzeige! Aus charttechnischer Sicht befinde sich die DAX-Aktie dagegen in der neutralen Zone. "Der Aktionär" halte bei seinem Depotwert dennoch an seiner grundlegend positiven Einschätzung fest.Die Top-Ziele bei Infineon kämen weiterhin von Kepler Cheuvreux (55 Euro) und Barclays (53 Euro). Deutlich pessimistischer würden sich Morgan Stanley mit einem fairen Wert von 35 Euro und die Analysten von Jefferies (40 Euro) zeigen. Das durchschnittliche Kursziel aller Strategen betrage derzeit 47,11 Euro. Daraus resultiere ein Kurspotenzial von mehr als 43 Prozent.Die jüngsten Zahlen, der Ausblick von Vorstand Jochen Hanebeck und die angekündigten Investitionen zeigen würden: Der Chipriese habe seine Hausaufgaben gemacht und dürfte dank der enormen Nachfrage vorerst auf Wachstumskurs bleiben.Der Rücksetzer nach den Quartalszahlen sei aus Sicht des "Aktionär" überzogen. Die Aktie habe sich im Bereich um 32 Euro stabilisieren können. Erweise sich diese horizontale Unterstützung nicht als stabil genug, drohe eine Fortsetzung des Rücksetzers Richtung 28 Euro. Auf dem Weg nach oben würden die 200-Tage-Linie bei 34,22 Euro und der horizontale Widerstand bei 36,30 Euro als nächste Ziele warten. Das Jahreshoch bei 40,27 Euro von Ende Juli bleibe am Ende das übergeordnete Ziel.Anleger mit Weitblick lassen sich daher von dem aktuellen Rücksetzer nicht aus der Ruhe bringen. Trading-orientierte Anleger können den Titel auf dem aktuellen Niveau weiter einsammeln und auf eine Gegenbewegung setzen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link