Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

37,22 EUR +0,23% (13.12.2023, 12:57)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

37,18 EUR +0,09% (13.12.2023, 12:43)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. (13.12.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Mit dem Sprung über die Widerstandszone um 34 Euro habe die Infineon-Aktie Anfang Dezember ein weiteres charttechnisches Kaufsignal generiert. Nachdem das nächste Etappenziel bei 36,20 Euro bereits abgearbeitet worden sei, rücke nun als nächstes schon wieder das Jahreshoch bei 40,27 Euro in den Fokus. Rückenwind könnte es am Abend aus den USA geben, wenn US-Notenbankchef Jerome Powell nach der letzten FED-Sitzung im laufenden Jahr an die Mikrofone trete.Ob es nach der Pressekonferenz mehr Klarheit über den geldpolitischen Kurs der FED geben werde, sei zwar fraglich. Die US-Notenbank werde es angesichts der jüngsten Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten allerdings sicher nicht zu eilig haben, die erste Zinssenkung einzuleiten. Dennoch könnten die Aussagen des obersten US-Währungshüters der jüngsten Aufwärtsbewegung am Ende weitere Schubkraft geben.Trading-orientierte Anleger, die auf den Zwischenspurt spekulieren würden sollten ihre Gewinne vorerst laufen lassen, den Stopp aber sukzessive nachziehen. Anleger mit Weitblick sollten ebenfalls an ihrer Position festhalten. Im "Der Aktionär" setze weiterhin auf steigende Kurse, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: