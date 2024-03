Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (18.03.2024/ac/a/d)





Neubiberg (www.aktiencheck.de) - Shortseller Qube Research & Technologies Limited steigert Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Infineon Technologies AG signifikant:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Qube Research & Technologies Limited setzen ihre Short-Aktivitäten in den Aktien der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) fort.Der in London, England, ansässige Hedgefonds Qube Research & Technologies Limited hat am 15.03.2024 seine Netto-Leerverkaufsposition in den Infineon Technologies AG-Aktien von 0,50% auf 0,70% ausgebaut.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Infineon Technologies AG-Aktien:Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit auf mindestens 0,70% der Infineon Technologies-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze Infineon-Aktie: