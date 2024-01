Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Frische Wasserstandsmeldungen zur operativen Entwicklung bei Infineon gebe es erst am 6. Februar. Im Vorfeld der Zahlen zum ersten Quartal 2023/24 laufe die Quiet Period, in der der Konzern nur eingeschränkt mit dem Kapitalmarkt kommuniziere. Anders verhalte es sich bei den Analysten, die in dieser Zeit in der Regel ihre aktuelle Einschätzung kommunizieren würden.Die anstehenden Q1-Zahlen bei dürften zwar einen zunächst verhaltenen Jahresauftakt aufzeigen. Infineon erwarte für das Auftaktquartal (Oktober bis Dezember 2023) einen Umsatz von 3,8 Mrd. Euro, von denen 22 Prozent als Segmentergebnis bleiben sollten. Rechnerisch ergebe das einen Wert von rund 840 Mio. Euro und damit so wenig wie in keinem einzigen Quartal des abgeschlossenen Geschäftsjahres 2022/23. Zum Vergleich: Infineon habe in den zurückliegenden Monaten zumindest noch die Milliardenmarke knacken können.In der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2023/24 sollte das Geschäft dann wieder anziehen, sodass die Planvorgaben für das Gesamtjahr erreicht werden dürften.Im Vorfeld der Zahlen stünden traditionell die Updates der Analysten im Fokus. Bernstein Research habe nach Zahlen der Chip-Statistikorganisation WSTS das Rating für den DAX-Titel auf "Outperform" mit Kursziel 45 Euro belassen. Die in der Statistik erfassten Umsätze seien im November im Monatsvergleich um 3,3 Prozent gestiegen, so Analyst Stacy Rasgon. Dies sei etwas deutlicher als in diesem Monat üblich.Das Fazit habe Bestand: Nach dem Zwischenspurt Ende 2023 sei die Infineon-Aktie zuletzt in den Konsolidierungsmodus übergegangen.Im Bereich der horizontalen Unterstützungen bei 34 Euro deute sich nun eine Stabilisierung an, die Trading-orientierte Anleger zum Aufbau einer kurzfristig ausgerichteten Position nutzen könnten. Anleger mit Weitblick setzen ebenfalls auf eine Gegenbewegung und halten an ihren Stücken fest, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.01.2024)