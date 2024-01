Anleger mit Weitblick halten unverändert an ihren Stücken fest, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur Infineon-Aktie. (Analyse vom 29.01.2024)



Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

33,465 EUR -2,12% (29.01.2024, 13:58)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

33,50 EUR -2,46% (29.01.2024, 13:44)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. (29.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Kursschwäche an der US-Technologiebörse zum Jahresstart sei nicht spurlos an der Infineon-Aktie vorbeigegangen. Im Anschluss hätten Zahlen und Ausblicke von Branchenvertretern wie ASML ( ISIN NL0010273215 WKN A1J4U4 ), TSMC ( ISIN US8740391003 WKN 909800 ), Intel ( ISIN US4581401001 WKN 855681 ), Texas Instruments und Co für eine volatile Kursentwicklung gesorgt. Die Q1-Zahlen des heimischen Chipriesen am 6. Februar würden zeigen, wohin die Reise für die DAX -Aktie kurzfristig gehen werde.Infineon dürfte in der kommenden Woche über einen zunächst verhaltenen Jahresauftakt in der Zeit zwischen Oktober bis Dezember 2023 berichten. Der Chipkonzern erwarte für das Auftaktquartal 2023/24 einen Umsatz von 3,8 Milliarden Euro, von denen 22 Prozent als Segmentergebnis bleiben sollten. Rechnerisch ergebe das einen Wert von rund 840 Millionen Euro und damit so wenig wie in keinem einzigen Quartal des abgeschlossenen Geschäftsjahres.Grund dafür sei laut Vorstand Jochen Hanebeck, dass viele Kunden zum Ende des Kalenderjahres ihre Lagerbestände abbauen würden. Entsprechend wolle Infineon ebenfalls das Produktionstempo drosseln, so der Konzernchef im Herbst bei der Vorlage des Geschäftsberichts 2022/23.Aber: In der zweiten Hälfte des Fiskaljahres 2023/24, also ab April, dürften die Bestellungen dann wieder anziehen, sodass die Planvorgaben (mindestens) für das gesamte Fiskaljahr erreicht werden dürften.Im Folgejahr sollte die Nachfrage wieder anziehen und bei Erlösen von 18,5 Milliarden Euro ein Gewinn je Aktie von mehr als 2,50 Euro erzielt werden.Analysten würden den Blick nach vorne richten und sähen mit der Rückkehr auf den Wachstumspfad nach dem laufenden Übergangsjahr Luft nach oben für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel laute 45 Euro - und liege damit rund 34 Prozent über dem aktuellen Niveau.Das Fazit habe Bestand: Im Bereich der horizontalen Unterstützungszone um 32/34 Euro sollte die Aktie weiter Halt finden. Würden in den nächsten Tagen größere Verwerfungen am Gesamtmarkt ausbleiben und liefere der Vorstand im Februar den erwarteten Ausblick auf den Rest des Jahres, sollte der Titel mit der Aussicht auf weiteres profitables Wachstum wieder höhere Notierungen ansteuern. Trading-orientierte Anleger könnten sich im Vorfeld der Zahlen weiter für eine Gegenbewegung positionieren.