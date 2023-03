Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (28.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipriesen Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Der Halbleiterhersteller Infineon habe wegen einer robusten Geschäftsentwicklung in den Kernbereichen Automobil und Industrie die Prognose für das laufende Quartal erhöht. Zudem blicke der Konzern nun auch optimistischer auf das gesamte Geschäftsjahr 2022/23. Der Aktie hole daraufhin im nachbörslichen Handel auf.Im laufenden zweiten Geschäftsquartal (bis Ende März) werde jetzt ein Umsatz von mehr als vier Milliarden Euro erwartet, habe der DAX-Konzern am Dienstag nach Börsenschluss mitgeteilt. Bislang habe die Prognose bei rund 3,9 Milliarden Euro gelegen.Dank positiver Preiseffekte und höheren Nachfrage nach teureren Produkten des Konzerns sowie der besser als vorhergesagten Entwicklung der Energiekosten sei das Quartal auch profitabler als zuletzt gedacht. Die Marge auf Basis des operativen Gewinns, bei Infineon Segmentergebnis genannt, werde der neuen Prognose zufolge im hohen 20er Prozentsatz statt wie bisher in Höhe von rund 25 Prozent erwartet.Basierend auf die bessere Entwicklung der ersten sechs Monate habe Infineon auch die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr (bis Ende September) erhöht. Bei einem angenommenen USD/EUR-Wechselkurs von 1,05 für die zweite Hälfte des Geschäftsjahres und unter Berücksichtigung der erwarteten Ergebnisse für die erste Hälfte prognostiziere Infineon nunmehr einen Konzernumsatz deutlich über den bisher erwarteten 15,5 Milliarden Euro (plus oder minus 500 Millionen Euro), sowie eine damit einhergehende positive Wirkung auf die Segmentergebnismarge für das gesamte Geschäftsjahr, heiße es in der Mitteilung des Unternehmens.Gegenüber dem Xetra-Schluss habe die Infineon-Aktie im nachbörslichen Handel daraufhin rund drei Prozent zugelegt und die Verluste aus dem Haupthandel fast vollständig ausgeglichen. Das Fazit des "Aktionär" habe daher weiterhin Bestand: Die operative Entwicklung sei unverändert gut. Das Chartbild sei vielversprechend. Trading-orientierte Anleger könnten daher weiter einen Fuß in die Tür stellen und auf das technische Kaufsignal spekulieren.Anleger mit Weitblick lassen sich weiterhin von den kurzfristigen Schwankungen nicht aus der Ruhe bringen und setzen auf eine Fortsetzung des seit Oktober 2022 gültigen Aufwärtstrends, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.03.2023)mit Material von dpa-AFX