Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. (15.02.2024/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Infineon: Prognose gesenkt - AktienanalyseNach den Rekordergebnissen im vergangenen Geschäftsjahr bekommt der Chiphersteller Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) den konjunkturellen Gegenwind stärker zu spüren, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Ausgabe.Im Auftaktquartal sei der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um elf Prozent auf 3,7 Mrd. Euro und das Segmentergebnis von 1,04 auf 0,83 Mrd. Euro geschrumpft. Die entsprechende Marge habe sich von 28 auf 22,4 Prozent reduziert.Und schnelle Besserung sei nicht in Sicht - im Gegenteil: "In Consumer-, Kommunikations-, Computung- und IoT-Anwendungen rechnen wir nun erst in der zweiten Hälfte des Kalenderjahres mit einer spürbaren Nachfrageerholung", so Firmenchef Jochen Hanebeck. Dies sei ein Quartal später als vorgesehen.Bei der Jahresprognose seien daher Abstriche gemacht worden. So rechne der DAX-Konzern für 2023/24 jetzt nur noch mit einem Umsatz von 16 Mrd. Euro, plus/minus 500 Mio. Euro. Im November habe Infineon noch eine Mrd. Euro mehr in Aussicht gestellt. Auch bei der Segmentergebnis-Marge habe der Vorstand die Erwartungen zurückgeschraubt. Sie solle nun bei einem niedrigen bis mittleren 20er Prozentsatz liegen, nach zuvor anvisierten 24 Prozent.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: