Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

28,50 EUR +2,43% (04.08.2022, 17:45)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

28,59 EUR +2,93% (04.08.2022, 17:30)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (04.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipriesen Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Gute Geschäfte im Automobil-Segment und ein schwacher Euro würden bei Infineon für noch mehr Zuversicht sorgen. Der Chiphersteller habe im dritten Quartal die Erwartunge übertroffen und schraube abermals seine Prognose nach oben. Bereits am Mittwoch zur Zahlenvorlage habe sich die Infineon-Aktie stark präsentiert und auch am Donnerstag setze sich der positive Trend fort.Infineon sei mit einem Plus von 4,8 Prozent auf 29,10 Euro hinter Zalando die zweitstärkste Aktie des Tages im DAX. Die Analysten sähen derweil weiteres Potenzial. Die US-Bank JPMorgan habe Infineon nach Zahlen für das dritte Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38,50 Euro belassen. Analyst Sandeep Deshpande habe sein Bewertungsmodell in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an die Zahlen und den neuen Ausblick für das laufende Quartal angepasst.Die schweizerische Bank Credit Suisse habe das Kursziel für Infineon zwar von 48,40 auf 45,30 Euro reduziert und das Rating aber auf "Outperform" belassen. Das abgelaufene dritte Geschäftsquartal des Chipherstellers sei solide gewesen und die Jahresziele angehoben worden, habe Analyst Adithya Metuku in einer am Mittwoch vorliegenden Studie geschrieben. Der Auftragsbestand sei eine solide Grundlage für die Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr 2022/23.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe das Kursziel für Infineon von 36,50 auf 38,00 Euro dagegen erhöht und das Votum auf "Buy" belassen. Sowohl die Umsätze im dritten Geschäftsquartal auch das operative Ergebnis des Chipherstellers hätten die Konsensschätzungen übertroffen, habe Analyst Alexander Duval in einer am Mittwoch vorliegenden Studie geschrieben. Er habe zudem darauf verwiesen, dass Infineon weiter eine starke Nachfrage in den Bereichen Automobil, Industrie und Cloud Computing sehe, auch wenn die Nachfrage in konsumnahen Bereichen etwas nachlasse.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link