Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

32,68 EUR +0,32% (05.10.2023, 09:12)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

32,38 EUR +3,95% (04.10.2023, 17:38)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (05.10.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Aktie von Infineon lege wieder den Vorwärtsgang ein. Der deutsche Chipriese gehet davon aus, dass sein Kerngeschäft mit der Autoindustrie weiter deutlich wachse. Automotive-Chef Peter Schiefer habe während des Automotive Division Call 2023 gesagt, er erwarte für den Umsatz ein Plus im niedrigen zweistelligen Prozentbereich im gerade begonnenen Geschäftsjahr 2023/24. Eine positive Überraschung gegenüber der Markterwartung.Die Autosparte stehe für knapp die Hälfte vom Umsatz bei Infineon. Mit einem Marktanteil von gut 12% sei der DAX-Konzern der größte Anbieter von Chips für die Autoindustrie weltweit. Besonders wichtig: Moderne Elektroautos würden immer mehr Chips enthalten.Die Börse habe entsprechend positiv auf die Präsentation von Schieber reagiert. "Der Aktionär" habe im Vorfeld auf die positiven Impulse hingewiesen. "Mit den entsprechenden Nachrichten von der Roadshow sollte sich die Aktie zumindest wieder stabilisieren und mit einer Erholungsbewegung bei DAX und Co auch wieder den Vorwärtsgang einlegen", habe das Fazit gelautet. Risikofreudige Anleger, die auf dieses Szenario spekuliert hätten, sollten die Gewinne vorerst laufen lassen. Anleger mit Weitblick sollten sich von den kurzfristigen Schwankungen der Infineon-Aktie weiterhin nicht aus der Ruhe bringen lassen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: