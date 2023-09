Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Infineon befinden sich in einem Real-Depot von DER AKTIONÄR.



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Infineon habe sich von ihren jüngsten Tiefs lösen können und steuere nun auf den wichtigen Widerstand in Form der 200-Tage-Linie bei gut 34 Euro zu. Das Papier sei am heutigen Montag mit einem weiteren Plus von 0,9 Prozent auf 33,17 Euro als viertstärkster Wert des Tages im DAX aus dem Handel gegangen.Die Aktie habe zuletzt unter anderem von den starken Zahlen von NVIDIA profitiert. Der Chipkonzern habe die Erwartungen deutlich übertroffen und so seine Rolle als "Liebling der KI-Investoren" gefestigt. Der Umsatz sei im vergangenen Quartal auf 13,5 Milliarden Dollar verdoppelt worden. Der Gewinn sei von 656 Millionen auf knapp 6,2 Milliarden Dollar hochgesprungen.Zuletzt habe es zudem gleich mehrere positive Analysteneinschätzungen zu Infineon gegeben. Die Privatbank Berenberg habe die Einstufung für Infineon auf "buy" mit einem Kursziel von 44 Euro bestätigt. Der Halbleiterkonzern befinde sich offenbar auf dem Höhepunkt des aktuellen Wirtschaftszyklus, da er mit einer unerwartet schwachen Margenentwicklung und nicht erhöhten Jahreszielen enttäuscht habe, so Analystin Tammy Qiu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nächster Kurstreiber könnte der für November erwartete Ausblick auf 2024 sein. Der jüngste Kursrücksetzer biete eine Gelegenheit.Die Schweizer Großbank UBS habe die Einstufung für Infineon auf "buy" mit einem Kursziel von 49 Euro bestätigt. Der Halbleiterhersteller habe eine zentrale Position innerhalb der Energiewende, habe Analyst Francois-Xavier Bouvignies in seiner jüngsten Studie geschrieben. Das Geschäft von Infineon selbst sei vergleichsweise wenig energie- und ressourcenintensiv.Anleger halten an ihrer Position fest, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.09.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link