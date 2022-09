Börsenplätze Infineon-Aktie:



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (28.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Das Marktumfeld bleibe angeschlagen. Die Verunsicherung der Anleger sei aufgrund der zahlreichen Krisenherde unverändert groß, die Volatilität entsprechend hoch. Immerhin: Die ersten Optimisten würden sich zu Wort melden. Die Strategen bei JPMorgan sähen bei den Technologiewerten die Chance auf einen erneuten Stimmungswechsel. Was bedeute das für die Infineon-Aktie?In den letzten eineinhalb Monaten hätten Anleger laut JPMorgan den Substanzwerten den Vorzug gegeben und Wachstumswerte abverkauft, speziell Technologie erwähne Analyst Mislav Matejka in einer Studie als bisherigen Verlierer. "Jetzt, wo die Kurse hier nach unten gehandelt wurden, könnte sich eine Gelegenheit für einen neuen taktischen Aufschwung ergeben", so der Stratege in dieser Woche. Seine These laute, dass ein vorläufiger Umschwung ähnlich jenem im Juni/Juli denkbar wäre.Die Infineon-Aktie habe sich dem allgemein schwachen Markttrend zuletzt ebenfalls nicht entziehen können. Im Tief habe der Kurs in der vergangenen Woche ein Verlaufstief bei 22,63 Euro markiert. Im Anschluss habe sich der Titel bereits wieder von diesem Niveau lösen können.Behalte Matejka recht, dürfte die Gegenbewegung noch eine Weile anhalten. Dazu müsste der kurzfristige Abwärtstrend bei 24,50 Euro gebrochen werden. Nach unten warte die nächste technische Haltermarke im Bereich des Verlaufstiefs von Anfang Juli bei 20,67 Euro.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Infineon befinden sich im AKTIONÄR Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link