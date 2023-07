Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

37,935 EUR -0,52% (17.07.2023, 10:46)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

38,015 EUR -1,45% (17.07.2023, 10:31)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (17.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die wieder eingedämmten Zinssorgen und positive Analystenstimmen hätten den Aktien von AIXTRON und Infineon in der vergangenen Woche wieder Auftrieb verliehen. Nachdem die US-Technologiewerte am Freitag ins Minus abgedreht seien, starte das Duo mit Abschläge in die neue Woche. Grund zur Sorge bestehe aber nicht.Infineon sei operativ weiter gut unterwegs. Das alles sollten die Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2022/23 am 4. August erneut belegen. "Der Aktionär" werde im Vorfeld noch im Detail auf die erwarteten Zahlen eingehen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten betrage 47,86 Euro - daraus resultiere ein Kurspotenzial von über 20 Prozent.AIXTRON sei mit seinen Maschinen zur Herstellung von Verbindungshalbleitern ein Profiteur der Megatrends Digitalisierung, Elektromobilität und Energieeffizienz. Mit den Q1-Zahlen habe das Unternehmen im Mai über eine anhaltend starke Nachfrage berichtet und die Jahresprognosen bestätigt. Einziger Wermutstropfen: Das Fehlen von Exportlizenzen für fertige Anlagen habe für Umsatzverschiebungen gesorgt. Dem Vernehmen nach habe das Unternehmen die geforderten technischen Anforderungen für das grüne Licht beim Export aber bereits umgesetzt, sodass die Auslieferungen nun erfolgen könnten - mit entsprechenden Aufholeffekten. Frische Wasserstandsmeldungen dürfte es spätestens mit den Q2-Zahlen am 27. Juli geben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Aixtron und Infineon befinden sich in einem Real-Depot von DER AKTIONÄR.