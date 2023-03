Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (03.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Halbleiter auf Basis von Galliumnitrid (GaN) würden sich derzeit einer extrem hohen Nachfrage erfreuen. Um sich ausreichend Vorräte zu sichern wolle Infineon mit GaN Systems einen weltweiten Technologieführer bei der Entwicklung von GaN-basierten Lösungen für die Energiewandlung für 830 Mio. USD übernehmen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Ottawa (Kanada) beschäftige mehr als 200 Mitarbeitende.Die auf den ersten Blick sinnvolle Übernahme von GaN Systems werde aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert. Das Board of Directors von GaN Systems und der Aufsichtsrat von Infineon hätten der Übernahme bereits zugestimmt. Die Transaktion unterliege den üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen. Analysten dürfte ihre zum Teil recht hohen Kursziele bestätigen.Im Rahmen der jüngsten Konsolidierung sei die Infineon-Aktie gestern auf ein neues Verlaufstief bei 32,21 Euro abgerutscht. Ausgehend von diesem Niveau könnte nun allerdings eine neue Aufwärtsbewegung mit erstem Ziel 36,60 Euro starten. Anleger mit Weitblick sollten sich von kurzfristigen Schwankungen nicht aus der Ruhe bringen lassen und an der Position festhalten. Trader könnten das aktuelle Niveau nutzen, um auf eine Gegenbewegung zu spekulieren. Dabei biete sich ein Stopp bei 31,30 Euro zur Absicherung an, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.03.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Infineon befinden sich im AKTIONÄR Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: