Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

33,175 EUR +2,25% (22.08.2023, 12:48)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

33,145 EUR +3,16% (22.08.2023, 12:34)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (22.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.In die zuletzt stark gebeutelte Infineon-Aktie komme wieder Leben. Die erneut aufgeflammte Tech-Rally an den US-Börsen wirke sich dabei auch positiv auf die Chipbranche in Europa aus. Komme jetzt die Trendwende?Nach dem Juli-Hoch bei 40,27 Euro sei die Infineon-Aktie zuletzt noch wie ein Stein in die Tiefe gefallen: Bis zu 22% hätten die Verluste betragen. Nachdem v.a. die Zahlen negativ aufgenommen worden seien, seien in der Folge auch noch die wieder zunehmenden Sorgen vor steigenden Zinsen und einem deutlichen Konjunkturrückgang hinzugekommen, was die gesamte Chipbranche belastet habe. Nun gehe es zumindest wieder etwas aufwärts. Ein starkes technisches Kaufsignal wäre das Überwinden der GD200 bei 33,92 Euro, die als nächstes in den Fokus rücke.Die Infineon-Aktie sollte sich im Bereich des GD200 wieder stabilisieren und weiter den Vorwärtsgang einlegen. Anleger mit Weitblick sollten an ihrer Position festhalten und auf eine nachhaltige Gegenbewegung setzen, so Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.08.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Infineon befinden sich in einem Real-Depot von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link