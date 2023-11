Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Infineon befinden sich in einem Real-Depot von DER AKTIONÄR.



Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

31,40 EUR +2,25% (15.11.2023, 09:24)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

31,165 EUR +1,83% (15.11.2023, 09:09)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (15.11.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Infineon habe im Geschäftsjahr 2022/23 bei Umsatz und Profitabilität neue Rekorde erreicht. Nach einem überraschend guten Jahresendspurt wolle der DAX-Konzern auch im neuen Fiskaljahr weiter wachsen. Dabei bewege sich der Chiphersteller in einem unverändert anspruchsvollen Umfeld. Was heiße das für die Aktie?Die Zielmärkte von Infineon würden sich unterschiedlich entwickeln: Das strukturelle Halbleiterwachstum in den Bereichen erneuerbare Energien, Elektromobilität – insbesondere in China - und bei Mikrocontrollern für die Automobilindustrie sei ungebrochen. Dagegen würden Consumer-, Kommunikations-, Computing- und IoT-Anwendungen ein temporäres Nachfragetief durchlaufen.Zwischen Juli und September habe Infineon mit rund 4,15 Milliarden Euro etwas mehr umgesetzt als noch in den drei Monaten zuvor. Das Segmentergebnis des vierten Geschäftsquartals habe mit 1,04 Milliarden Euro nahezu stagniert. Infineon habe mit den Zahlen die Umsatz- und Ergebniserwartungen der Analysten übertroffen.Die zuvor bereits erhöhten Planvorgaben für das Gesamtjahr seien erreicht worden. Im Detail: Umsatz 16,309 Milliarden Euro, plus 15 Prozent gegenüber Vorjahr, Segmentergebnis 4,399 Milliarden Euro, plus 30 Prozent gegenüber Vorjahr, Segmentergebnis- Marge 27, 0 Prozent, bereinigtes Ergebnis je Aktie 2,65 Euro, plus 35 Prozent gegenüber Vorjahr, Free-Cash-Flow 1,158 Milliarden Euro, bereinigter Free-Cash-Flow 1,638 Milliarden Euro.Der Ausblick passe, auch wenn der Gewinnausblick etwas hinter den Erwartungen zurückbleibe. Infineon habe hier im Vorjahr auch im Verlauf nachgebessert. Der Umsatz der zwölf Monaten bis Ende September 2024 solle auf 16,5 bis 17,5 Milliarden Euro steigen. Davon sollten in der Mitte der Spanne rund 24 Prozent als Segmentergebnis bei Infineon bleiben. Während Analysten in etwa so viel Umsatz für das neue Geschäftsjahr berechnet hätten, liege das operative Gewinnziel etwas unter dem Konsens. "In Summe erwarten wir auch für das Geschäftsjahr 2024 weiteres, wenn auch geringeres Umsatzwachstum. Wir reagieren entschlossen auf die Marktsituation. Gleichzeitig setzen wir unsere Strategie mit Blick auf die strukturellen Wachstumschancen weiter konsequent um und bauen unsere Führungsposition bei Power-Systemen und IoT mit langfristigen Investitionen aus", so Hanebeck.Die Zahlen würden zeigen: Infineon habe seine Hausaufgaben gemacht. Die strukturellen Wachstumstreiber in den Kernsegmenten seien intakt. Die Aktie habe nach den Quartalszahlen von Anfang August von ihrem Hoch rund 30 Prozent an Wert verloren. Mit den Aussichten auf weiteres profitables Wachstum sollte der Titel ausgehend von der Unterstützung im Bereich um 28/29 Euro nun wieder den Vorwärtsgang einlegen und zunächst Kurs auf die 200-Tage-Linie nehmen. (Analyse vom 15.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link