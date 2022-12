XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (08.12.2022/ac/a/d)



Der Chiphersteller Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) hat das Geschäftsjahr 2021/22 mit neuen Rekorden abgeschlossen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Bei einem Umsatzanstieg um 29 Prozent auf 14,2 Mrd. Euro sei das Segmentenergebnis um 63 Prozent auf 3,4 Mrd. Euro nach oben geschnellt. Unter dem Strich habe das Unternehmen mit knapp 2,2 Mrd. Euro fast doppelt so viel wie im Vorjahr verdient. "Dekarbonisierung und Digitalisierung sorgen für strukturell steigenden Halbleiterbedarf. Dank seiner strategischen Ausrichtung wird Infineon überproportional von dieser Entwicklung profitieren", habe Konzernchef Jochen Hanebeck bei Vorlage der Zahlen erläutert. Und: Die Dynamik habe sich weiter beschleunigt. "Daher ist jetzt der richtige Zeitpunkt, uns ein noch ambitionierteres Zielgeschäftsmodell zu geben", so der Manager. So erwarte das Unternehmen über den Zyklus nun künftig ein Umsatzwachstum von mehr als zehn Prozent. Zuvor habe der Chiphersteller mehr als neun Prozent in Aussicht gestellt. Auch die Profitabilität solle deutlicher steigen als bislang geplant. Hier gehe Infineon für den gleichen Zeitraum von einer Segmentergebnismarge von 25 Prozent aus, anstelle von 19 Prozent.Die Prognosen für 2022/23 würden entsprechend aussehen: Der Umsatz solle um neun Prozent auf 15,5 Mrd. Euro steigen, die operative Rendite rund 24 Prozent erreichen. Für das erste Quartal gehe Infineon dabei von Umsätzen von rund vier Mrd. Euro sowie einer Segmentergebnismarge von etwa 25 Prozent aus. Grund genug für viele Analysten, ihre Kursziele nach oben anzupassen. Die DZ BANK etwa sehe die Infineon-Aktie nun bei 40 (aktuell: 30,87) Euro fair bewertet. Das seien sieben Euro mehr als bei der letzten Studie. Die Credit Suisse traue ihr sogar einen Anstieg auf 47,40 Euro zu. Nur ein Analyst bleibe weiter skeptisch: Janardan Menon von Jefferies. Er stufe die Infineon-Aktie unverändert mit "Underperform" ein und sehe das Kursziel bei 20 Euro. Das negative Anlagevotum begründe der Experte mit seiner vorsichtigen Einschätzung des Marktes für Chips für die Autobranche sowie dem zuletzt wieder festeren Euro. Jeder Cent, den der EUR/USD-Wechselkurs an Boden gut mache, koste Infineon 100 Mio. Euro an Umsatz, rechne Menon vor. (Ausgabe 48/2022)