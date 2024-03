Börsenplätze Infineon-Aktie:



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. (15.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am großen Verfallstermin an den Terminbörsen habe sich der DAX weiter in Sichtweite der runden Marke von 18.000 Punkten gehalten. Dabei sei der deutsche Leitindex zeitweise dicht an sein tags zuvor erreichtes Rekordhoch herangerückt. Angesichts der etwas schwächelnden US-Börsen habe der Leitindex dann aber 0,03 Prozent im Minus bei 17.936,65 Punkten geschlossen.Am Freitag seien an den Terminbörsen Optionen und Futures auf Indices und einzelne Aktien ausgelaufen, was bei einzelnen Werten große Kursausschläge zur Folge habe haben können. Am Vortag hätten nach dem Rekord im DAX bei gut 18 039 Punkten unerwartet deutlich gestiegene US-Erzeugerpreise die Inflationssorgen wieder angefacht und die Zinssenkungshoffnungen weiter gedämpft.Laut Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets rechne inzwischen nur noch eine knappe Mehrheit am Markt mit einer ersten Zinssenkung in den USA im Juni. Die Spannung vor dem Leitzinsentscheid der FED kommende Woche steige deshalb, denn gehofft werde auf Signale für eine mögliche Lockerung.Nachfragesorgen hätten derweil die Kurse der Chipwerte überschattet: Infineon habe als ebenfalls einer der schwächsten DAX-Werte sechs Prozent verloren. Einem Bericht von Bloomberg zufolge versucht die chinesische Regierung heimische Elektroautobauer zum verstärkten Kauf heimischer Elektronikchips zu bewegen, um Chinas Halbleiterindustrie zu stärken und die Abhängigkeit vom Westen zu verringern, so Michael Diertl von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link