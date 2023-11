Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

35,675 EUR +4,28% (29.11.2023, 11:14)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

35,85 EUR +4,60% (29.11.2023, 10:59)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. (29.11.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Für das Anfang Oktober gestartete Fiskaljahr 2023/24 traue sich Infineon weiteres Wachstum zu - vor allem im zweiten Halbjahr solle die Nachfrage wieder anziehen. Analysten würden daher durch die Bank den Daumen heben. Passend dazu generiere der "Aktionär"-Depotwert heute das in Aussicht gestellte charttechnische Kaufsignal.Über die operative Entwicklung bei seinem Depotwert Infineon habe "Der Aktionär" zuletzt eingehen berichtet. Die strukturellen Wachstumstreiber in den Kernsegmenten seien intakt. Die Nachfrage in den Bereichen erneuerbare Energien, Elektromobilität und bei Mikrocontrollern für die Automobilindustrie sei ungebrochen.Ein Blick auf den Chart zeige: Die Nachfrage nach der Aktie des DAX-Konzerns nehme wieder spürbar zu. Mit dem Sprung über die Widerstandszone um 34 Euro sei das nächste charttechnische Kaufsignal generiert worden. Angesichts der Dynamik des Ausbruchs werde dabei das kurzfristige Ziel bei 36,20 Euro ins Visier genommen. Nach einer kurzen Verschnaufpause an dieser Marke könnte der Titel im Anschluss die nächsten Ziele bei 38 und 40 Euro ansteuern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: