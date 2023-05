Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

33,335 EUR -1,75% (25.05.2023, 09:33)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

33,305 EUR -1,25% (25.05.2023, 09:19)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (25.05.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.NVIDIA profitiere massiv vom Boom bei Künstlicher Intelligenz. Der Grafikkarten-Spezialist habe mit seiner Umsatzprognose die Erwartungen der Analysten um rund 50% übertroffen. Firmenchef Jensen Huang habe in einer Telefonkonferenz mit Journalisten von "unglaublichen Aufträgen" für die Aufrüstung von Rechenzentren gesprochen. Sie würden stärker auf KI-Anwendungen ausgerichtet.Auch wenn man das KI-Thema bei Infineon nicht überbewerten sollte, der DAX-Konzern agiere auch hier am Puls der Zeit. Die letzten Zahlen hätten zudem gezeigt, dass die strukturellen Wachstumstreiber des Chipriesen intakt seien. "Der Aktionär" halte weiter an seinem Fazit fest: Der Aufwärtstrend sei intakt. Anleger mit Weitblick sollten sich durch die kurzfristigen Schwankungen nicht aus der Ruhe bringen lassen und an ihrer Position festhalten. Trading-orientierte Anleger könnten nach dem gestrigen Rücksetzer eine Spekulation auf eine Gegenbewegung in Richtung Jahreshoch starten, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.05.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link