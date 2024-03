Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

31,855 EUR -0,86% (19.03.2024, 09:01)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

32,00 EUR +0,28% (18.03.2024, 17:38)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. (19.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Spekulationen aus Asien, dass chinesische Regierung heimische Autobauer dazu bewege, mehr auf Chips von chinesischen Anbietern zu setzen, hätten die Infineon-Aktie in der vergangenen Woche unter Druck gesetzt. Nach dem scharfen Rücksetzer könnte der Titel nun wieder den Vorwärtsgang einlegen. Mögliche Impulse kämen aus den USA und der Schweiz.In dieser Woche stehe die US-Notenbanksitzung im Fokus. Die wichtigste Frage dabei: Komme die erste Zinssenkung wirklich am 12. Juni? Anleger würden die Aussagen von FED-Chef Jerome Powell daher wieder genau unter die Lupe nehmen, um die passende Antwort zu finden. Gut möglich, dass diese dann am Ende den Technologie-Bullen wieder in die Karten spiele.Aber auch bei den Analysten hätten sich in dieser Woche die Bullen zu Wort gemeldet. Die UBS habe die Kaufempfehlung bestätigt und das Kursziel für den DAX-Wert von 45 auf 46 Euro angehoben. Dank seines Engagements bei Elektrofahrzeugen dürfte der Konzern in den nächsten zwei Jahren im Bereich der Halbleiter für die Automobilindustrie überdurchschnittlich wachsen, so Analyst Francois-Xavier Bouvignies. Kein Wunder: Die Autosparte stehe für knapp die Hälfte der Umsätze bei Infineon. Mit einem Marktanteil von gut zwölf Prozent sei der DAX-Konzern der größte Anbieter von Chips für die Autoindustrie weltweit. Das Geschäft mit der Autoindustrie dürfte zudem auch weiter wachsen, da der Elektronikanteil in Autos zunehme. Zudem dürfte das Aufkommen von Künstlicher Intelligenz (KI) den Leistungsbedarf von Servern erhöhen, so Bouvignies weiter. Auch davon sollte Infineon profitieren. Zudem seien der Chipriese im historischen Vergleich weiter attraktiv bewertet.Anleger mit Weitblick halten weiter an ihrer Position fest, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur Infineon-Aktie. (Analyse vom 19.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link