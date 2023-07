Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

34,88 EUR -1,47% (07.07.2023, 09:45)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

34,915 EUR -0,73% (07.07.2023, 09:31)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (07.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.An den operativen Aussichten und der Entwicklung in den adressierten Kernmärkten habe sich bei Infineon zuletzt nicht wirklich etwas geändert, das Marktumfeld im Allgemeinen habe sich nach Veröffentlichung von US-Arbeitsmarktdaten dagegen wieder eingetrübt. Die Infineon-Aktie habe im Rahmen dessen eine wichtige charttechnische Unterstützung getestet.Anleger würden sich angesichts des ungebrochenen Booms am US-Arbeitsmarkt wieder mehr Sorgen über längerfristig hohe Zinssätze machen. Denn im Privatsektor seien im Juni erheblich mehr neue Stellen geschaffen worden als erwartet. Das spreche gegen eine zeitnahe Zinspause. Heute Nachmittag stehe der offizielle US-Arbeitsmarktbericht für den Juni auf der Agenda.Was bedeute das für Infineon? Die Aktie habe zuletzt wieder Kurs auf das Jahreshoch bei 39,16 Euro genommen, sei durch den Stimmungsumschwung bei DAX und Co aber ordentlich ausgebremst worden. Aktuell teste der Titel den kurzfristigen Aufwärtstrend, der im Bereich der horizontalen Unterstützung um 35 Euro laufe. Kurz darunter verlaufe der mittelfristige Aufwärtstrend bei rund 34,00 Euro. Sollte auch dieser keinen ausreichenden Halt geben, drohe ein erneuter Test der horizontalen Unterstützung im Bereich um 32,20 Euro.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Infineon befinden sich in einem Real-Depot von "Der Aktionär".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link