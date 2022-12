Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

30,93 EUR -0,11% (08.12.2022, 09:50)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

30,985 EUR +0,39% (08.12.2022, 09:38)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (08.12.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Im November habe der DAX-Titel eine Rally auf das Parkett gelegt. Nach der dynamischen Aufwärtsbewegung sei die Infineon-Aktie zuletzt aber mit dem Gesamtmarkt in den Konsolidierungsmodus übergegangen. Mittelfristig habe das Papier zwar noch Luft nach oben. Kurzfristig scheine bei der Aktie die Luft jedoch vorerst raus zu sein.Zahlen und Ausblick würden die starke Aufstellung des Chipriesen belegen. Im laufenden Fiskaljahr 2022/23 (30. September) solle der Umsatz in der Mitte der Prognose-Spanne auf 15,5 Mrd. Euro steigen, was einem Plus von neun Prozent entsprechen würde. Die Segmentergebnismarge prognostiziere Infineon bei etwa 24 Prozent.Bei den Analysten komme das Zahlenwerk weiter sehr gut an. Im Schnitt sähen die Experten Infineon erst bei rund 42 Euro fair bewertet. Zuletzt habe die Investmentbank Oddo BHF das Kursziel von 40 auf 44 Euro erhöht und das Votum auf "Outperform" belassen. Die Halbleiterindustrie befinde sich zwar inmitten einer Lagerbestands-Korrekturphase, so die Experten. Die Verlangsamung dürfte zum Ende des ersten Quartals 2023 jedoch ihren Tiefpunkt erreichen. Danach sollte es zu einem starken Wachstum kommen.Anleger mit Weitblick lassen sich von kurzfristigen Kursschwankungen weiterhin nicht aus der Ruhe bringen und halten an der Position fest, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.12.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link