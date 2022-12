Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

31,15 EUR -1,74% (15.12.2022, 12:14)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

31,09 EUR -2,23% (15.12.2022, 12:06)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (15.12.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Ein Blick auf den Chart zeige: Anfang November habe der DAX-Titel einen Zwischenspurt auf das Parkett gelegt. Innerhalb weniger Handelstage sei es von 24 auf über 33 Euro aufwärts gegangen. Im Anschluss sei die Infineon-Aktie in den Konsolidierungsmodus übergegangen. Ein Ende dieser Verschnaufpause sei vorerst nicht in Sicht.Nachdem die Angst vor (zu) schnell steigenden Zinsen die Investoren in den letzten Monaten aus vielen Technologie- und Wachstumswerten getrieben habe, habe in den letzten Wochen die Hoffnung auf eine Entschleunigung ausgereicht, um genau diese Werte wieder steigen zu lassen.Doch nun scheine die Luft raus zu sein. Die US-Notenbank habe gestern Abend beim Zinsanhebungstempo zwar wie erwartet einen Gang heruntergeschaltet, gleichzeitig allerdings auch weitere Zinsanhebungen im kommenden Jahr angekündigt. Der von einigen Börsianern erhoffte Befreiungsschlag sei das nicht gewesen.Zahlen und Ausblick würden die starke Aufstellung des Infineon-Konzerns belegen. Trading-orientierte Anleger könnten weiter auf einen Schlussspurt im laufenden Jahr spekulieren, sollten dazu aber auf den nachhaltigen Sprung über die 33-Euro-Marke warten. Anleger mit Weitblick lassen sich durch die kurzfristigen Schwankungen nicht aus der Ruhe bringen und halten an der Position fest, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link