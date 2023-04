Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

37,335 EUR -1,05% (03.04.2023, 09:00)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

37,68 EUR -0,42% (31.03.2023)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (03.04.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach starken vorläufigen Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal 2022/23 habe Infineon seine Jahresziele angehoben. Die Aktie des heimischen Chipriesen habe im Anschluss ein charttechnisches Kaufsignal generiert. Begleitet worden sei die Aufwärtsbewegung von zahlreichen positiven Analystenkommentare. Was komme als nächstes?Über die neuen Planvorgaben von Infineon und die Hintergründe der Anhebung habe "Der Aktionär" bereits berichtet. Die Aktie sei im Anschluss mit 37,97 Euro bereits auf den höchsten Stand seit Januar 2022 geklettert und habe dabei wie erwartet noch vor Ostern den Widerstandsbereich um 36,00/36,60 Euro hinter sich gelassen.Für die Analysten sei damit das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Sie würden die Aktie im Durchschnitt erst bei 45,71 Euro fair bewertet sehen. Daraus resultiere ein Kurspotenzial von 21 Prozent. Die Experten würden in ihren aktuellen Studien die starken Geschäftstrends des Chipherstellers loben.Trading-orientierte Anleger lassen ihre Gewinne nach dem erfolgten Kaufsignal laufen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Anleger mit Weitblick lassen sich weiterhin von den kurzfristigen Schwankungen nicht aus der Ruhe bringen und setzen auf eine Fortsetzung des seit Oktober 2022 gültigen Aufwärtstrends. (Analyse vom 03.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Infineon befinden sich im AKTIONÄR Depot.