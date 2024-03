Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. (04.03.2024/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Alexander Frank, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) weiterhin zu kaufen.Künstliche Intelligenz: Im Rahmen der letzten Hauptversammlung vom 23.02.2024 habe CEO Jochen Hanebeck auf das beträchtliche Umsatzpotenzial durch den aktuellen KI Boom hingewiesen. So würden klassische Server für die fehlerfreie Funktion Halbleiter im Wert von bis zu USD 80 benötigen, während KI-Server Chips im Wert von bis zu USD 1.800 erfordern würden. Folglich ergebe sich im Geschäftsjahr 2024 ein potenzieller Umsatz durch Halbleiter für Rechenzentren im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. In den kommenden Jahren solle dieser Umsatz auf rund EUR 1,0 Mrd. anwachsen.Q1 2024: Der Konzernumsatz habe sich im ersten Quartal 2024 auf EUR 3,7 Mrd. belaufen und sei somit knapp hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von EUR 0,44 sei das Unternehmen ebenfalls nicht an die Konsensschätzung von EUR 0,49 herangekommen. Das schwächere Ergebnis lasse sich vor allem auf eine gedämpfte Nachfrage nach Halbleitern zurückführen, welche sich in der zweiten Jahreshälfte allmählich wieder erholen sollte.Segmente: Auf Spartenebene habe sich die etwas enttäuschende Zahlenlage fortgesetzt. Zwar habe der Bereich Automotive seinen Umsatz steigern können, Green Industrial Power (GIP), Connected Secure Systems (CSS) und Power & Sensor Systems (PSS) hätten jedoch jeweils verloren. Folglich jane sich die konzernweite Segmentergebnis-Marge im Vergleich zum Vorjahresquartal von 28,0% auf 22,4% reduziert.Investitionen: Mithilfe jüngster Investitionen solle die langfristig hohe Nachfrage nach Halbleitern voll ausgeschöpft werden. Dazu gehöre zum einen die 10%ige Beteiligung an der Halbleiterfabrik des global größten Auftragsfertigers von Halbleiterprodukten TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) in Dresden. Zum anderen investiere Infineon aktuell in das bestehende Werk in Kulim (Malaysien), wo mit bis zu EUR 5,0 Mrd. in den nächsten fünf Jahren die weltweit größte Fabrik für Siliziumkarbid-Leistungshalbleiter auf 200 Millimeter-Wafern verwirklicht werden solle.Inventar: Während der Pandemie habe ein globaler Halbleitermangel geherrscht, sodass Hersteller wie Infineon ihre Produktion angekurbelt hätten. Nachdem aufgrund der schwierigen makroökonomischen Lage die Nachfrage deutlich zurückgegangen sei, sei die Halbleiterbranche auf ihren Produkten sitzen geblieben. So auch Infineon, dessen Inventar seit rund zwei Jahren kontinuierlich anwachse. Dies belaste unter anderem die Profitabilität des Unternehmens.Dividende: Während der vergangenen Hauptversammlung sei einer Dividende von EUR 0,35 je Aktie zugestimmt worden. Dies entspreche einer Steigerung zum Vorjahr von EUR 0,03.Europäisches Chip-Gesetz: Dieses sei seit 21. September 2023 in Kraft und solle dabei helfen, die Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz Europas in puncto Halbleitertechnologien und -anwendungen zu stärken und so zur Verwirklichung des digitalen und ökologischen Wandels beitragen. Dazu sehe die EU ein EUR 43 Mrd. schweres Förderpaket vor, welches den Herstellern von Halbleitern und ihren Zulieferern zugutekommen solle.Ausblick: Für das angelaufene zweite Quartal 2024 erwarte Infineon einen Konzernumsatz von rund EUR 3,6 Mrd. und eine Segmentergebnis-Marge von etwa 18%. Der Ausblick für das gesamte Geschäftsjahr 2024 sei zudem aufgrund von Währungseffekten und der schwächelnden Nachfrage von EUR 17 Mrd. auf EUR 16 Mrd. plus oder minus EUR 500 Mio. herabgesenkt worden.Nachdem das abgelaufene Jahr 2023 noch klar habe überzeugen können, sei das erste Quartal 2024 etwas holpriger verlaufen. Gründe dafür seien vor allem Fremdwährungseffekte, die schwächere Nachfrage nach Halbleitern sowie die hohen Lagerbestände gewesen, wobei letztere beide Faktoren im zweiten Halbjahr eine Verbesserung versprechen würden. Zudem würden die bisherigen Wachstumsthemen Elektromobilität, Energiewende, KI, 5G und IoT in absehbarer Zukunft nicht an Relevanz verlieren, was Infineon weiterhin in die Karten spielen werde.Frankly speaking, sieht Alexander Frank, Analyst der RBI, trotz des eher enttäuschenden Quartalsberichts immer noch Potenzial für die Aktie von Infineon. Daher bestätige der Analyst seine "Kauf"-Empfehlung, senke aber sein Kursziel aufgrund rückläufiger Margen auf EUR 40,00 herab. Die Aktie handle gemessen an der eigenen Historie und dem breiten Markt weiterhin unter dem 10-jährigen Durchschnitt. Das Kursziel ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf Multiples für die nächsten zwölf Monate auch einen im historischen Vergleich angemessenen Bewertungsaufschlag zum Sektor berücksichtige. Das Unternehmen befinde sich auch auf der "Top Picks"-Liste von Raiffeisen Research. (Analyse vom 04.03.2024)