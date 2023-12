Börsenplätze Infineon-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

37,685 EUR -1,00% (20.12.2023, 11:00)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. (20.12.2023/ac/a/d)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von LYNX Broker:Achim Mautz von LYXN Broker nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Wie so oft würden auch während der aktuellen Rally Halbleiterwerte zu den großen Gewinnern an der Wall Street gehören. Auch nach Deutschland sei die positive Stimmung übersgechwappt und seit Wochen sei die Infineon-Aktie kaum noch zu stoppen, wie Marktexperte Achim Mautz in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX schreibe."In meinen letzten Analysen hatte ich über die beeindruckende technische Situation berichtet und dem Titel positive Aussichten mit auf den Weg gegeben. Mein Ziel war das Schließen der Kurslücke von Anfang August. Die Bullen haben diesen Plan schnell umgesetzt. Angekommen auf diesem Niveau sahen wir dieser Tage einige Gewinnmitnahmen, welche für etwas mehr Volatilität sorgten", schreibe Mautz. "Der einfache Teil ist somit erledigt und nun wird es richtig spannend. Im langfristigen Chart ist die Aktie gerade an einer nicht unwichtigen Widerstandslinie angekommen.Dann wäre da noch das Pivot-Hoch von Ende Juli, welches die weitere Entwicklung rund um das Niveau von 40 EUR erschweren könnte. Im Idealfall holt das Papier in den kommenden Tagen bzw. Wochen etwas Luft, um diese Ebene vielleicht im neuen Jahr nach oben zu durchbrechen. Eine Verschnaufpause in Form einer Seitwärtsbewegung wäre auf aktuellem Niveau wünschenswert. Vorläufig bleibe ich bei einer positiven Gesamtbewertung."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link