Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (04.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipriesen Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Infineon habe im dritten Quartal 2022/23 insgesamt die erwartete leicht rückläufige Geschäftsentwicklung verzeichnet. Gleichzeitig habe der Halbleiterkonzern die zuvor bereits zwei Mal angehobene Jahresprognose bestätigt. Die Aktie sei gestern dennoch kräftig eingebrochen. Eine insgesamt überzogene Kursreaktion. Eine Bestandsaufnahme.Über die Q3-Zahlen habe "Der Aktionär" bereits berichtet. Der Umsatz sei in den drei Monaten bis Ende Juni um ein Prozent auf knapp 4,1 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorquartal gesunken, wie Infineon weiter mitgeteilt habe. Das Segmentergebnis, das die operative Tätigkeit abbilde, habe um zehn Prozent auf knapp 1,1 Milliarden Euro abgenommen. Dabei hätten alle Bereiche einen Rückgang verzeichnete. Die viel beachtete Segmentergebnismarge habe sich um 2,5 Prozentpunkte auf 26,1 Prozent verringert. Nach Steuern habe Infineon mit 831 Millionen Euro ein Prozent mehr verdient."Wir haben uns im abgelaufenen Quartal gut behauptet, wobei die Entwicklung am Halbleitermarkt weiterhin ein gemischtes Bild mit Licht und Schatten zeigt", so Konzernchef Jochen Hanebeck. Insgesamt sei das Unternehmen aber "voll auf Kurs", seine schon zwei Mal angehobene Prognose zu erreichen, habe er in einer Telefonkonferenz gesagt.Infineon gehe weiter von einem Umsatz von 16,2 Milliarden Euro und einer Segmentergebnismarge von rund 27 Prozent aus. Im vierten Quartal erwarte Infineon dabei eine weitere Verschlechterung der Marge auf rund 25 Prozent sowie einen Umsatz von etwa vier Milliarden Euro. Den weiteren Ergebnisrückgang habe Hanebeck mit Währungseffekten, wirksam werdenden Investitionen für den Ausbau von Dresden sowie eine Senkung der Kapazitäten im Konsumentengeschäft, welches höhere Leerstandskosten verursache, begründet.So solle die Fabrik in Malaysia stärker erweitert werden als zunächst geplant. Infineon setze dabei zusammen mit dem Ausbau der Standorte Villach und Dresden auf den wachsenden Markt für Leistungshalbleiter für die Automobilindustrie, Solar und die Energiespeicherung und erhoffe sich dadurch zusätzliche Milliardenerlöse.Der Quartalsbericht sei als Enttäuschung aufgenommen worden. Der eine oder andere Investor habe vermutlich mit einer weiteren Prognoseerhöhung gerechnet. Der Rücksetzer sei aus Sicht des "Aktionär" völlig überzogen. Das fundamentale Bild habe sich nicht wesentlich verändert. Die Nachfrage nach Produkten für die Bereiche Elektromobilität und Erneuerbare Energien und damit verbundene Anwendungsbereiche sei unverändert hoch und die Perspektiven würden vielversprechend bleiben. Der Vorstand habe seine Hausaufgaben gemacht. Die großen Investitionen dürften sich mittel- und langfristig positiv bemerkbar machen. Die Aktie sollte sich schnell stabilisieren und wieder den Vorwärtsgang einlegen können. Mittelfristig spreche am Ende vieles für weiter steigende Kurse.Anleger mit Weitblick lassen sich daher von den kurzfristigen Schwankungen der Aktie nicht aus der Ruhe bringen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.08.2023)