Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (24.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipriesen Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Nach der Verunsicherung durch die ASML- und TSMC-Zahlen würden die Zahlen von Infineon ihre Schatten vorauswerfen. Infineon gewähre am 3. August einen Einblick in seine jüngste Geschäftsentwicklung. Das Zahlenwerk dürfte erneut belegen, dass sich der DAX-Konzern auch im aktuellen Marktumfeld auf Kurs befinde.Im Prinzip spreche bei Infineon derzeit alles für weiter steigende Kurse, auch wenn Umsatz und Gewinn im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2022/23 etwas hinter den Werten aus dem zweiten Quartal zurückbleiben dürften.Für das dritte Quartal prognostiziere der Chipriese einen Umsatz von rund vier Milliarden und eine auf 26 Prozent sinkende Segmentergebnismarge. Im zweiten Geschäftsquartal sei der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal noch um vier Prozent auf 4,1 Mrd. Euro geklettert. Das Segmentergebnis habe um knapp sieben Prozent auf 1,18 Mrd. Euro zugenommen. Die entsprechende Marge sei um 0,6 Prozentpunkte auf 28,6 Prozent gestiegen. Im Schlussquartal sollten die Kennzahlen dann wieder spürbar zulegen.Analysten sähen sogar noch deutlich mehr Potenzial für die Infineon-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel laute 47,86 Euro - daraus resultiere ein Kurspotenzial von rund 30 Prozent.Anleger mit Weitblick lassen sich von den kurzfristigen Schwankungen der Aktie im Vorfeld der Zahlen nicht aus der Ruhe bringen und setzen auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends mit neuen Höchstkursen; so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link