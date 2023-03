XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (02.03.2023/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Infineon: Korrektur noch nicht beendet - ChartanalyseBereits Ende des letzten Jahres sprang der Aktienkurs von Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) über den zentralen Widerstandsbereich bei 30 EUR an, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Damit habe ein Stimmungsumschwung stattgefunden. Der mittelfristige Bärenmarkt sollte beendet werden und die Aktie habe in den folgenden Wochen noch bis knapp 37 EUR durchstarten können. Die hier einsetzende Korrektur sei mittlerweile weit gelaufen und nähere sich wichtigen Unterstützungen an. Beendet werden können habe die Korrektur aber noch nicht.Die Chance für den Start einer neuen Kaufwelle in der Infineon-Aktie nehme derzeit wieder zu. Aktuell müsste der Kurs über ca. 34,40 EUR ausbrechen, um die Korrektur zu beenden. Die Bullen könnten dann das Jahreshoch ins Visier nehmen, oberhalb dessen sich weiteres Aufwärtspotenzial ergeben würde. Korrekturen sollten jedoch weiterhin eingeplant werden, da beispielsweise der Bereich ab 37 EUR einen Widerstand bilde. Sollte der angesprochene Ausbruch nach oben jetzt noch nicht gelingen, könnte sich die Korrektur kurzfristig noch in Richtung 32,30 EUR fortsetzen. Dort bestünde eine neue Rallychance. (Analyse vom 30.01.2023)Börsenplätze Infineon-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:32,60 EUR -3,52% (02.03.2023, 09:05)