Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wieder hochgekochte Zinssorgen hätten DAX und Co zuletzt wieder etwas ausgebremst. Auch in der neuen Woche dürfte die Interpretationen der Zinspolitik über die Richtung der Ausschläge entscheiden. Das gelte auch für die Aktie von Infineon, die in der vergangenen Woche ihre Konsolidierung auf hohem Niveau fortgesetzt habe.Zum Wochenstart mangele es an den richtungsweisenden Impulsen aus Übersee, da an der Wall Street an diesem Montag aufgrund eines Feiertags (Washington's Birthday) nicht gehandelt werde.Auch vonseiten der Analysten gebe es keine neuen Einschätzungen zur Infineon-Aktie. Hier habe Goldman Sachs in der Vorwoche die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Als eher defensiv, mit zudem stärkeren kurzfristigen positiven Kurstreibern und/oder attraktiven Bewertungen habe Analyst Alexander Duval im Rahmen einer Branchenstudie den heimischen Chipriesen hervorgehoben. Auch bei Berenberg gehe der Daumen weiter nach oben. Analystin Tammy Qiu ("buy") sehe die Papiere weiter bei 44 Euro fair bewertet."Der Aktionär" halte an dem Fazit für seinen Depotwert fest. Die strukturellen Wachstumstreiber in den Kernmärkten seien intakt. Der Vorstand habe seine Hausaufgaben gemacht. Nach der jüngsten Kursrally komme die Konsolidierung auf hohen Niveau nicht überraschend.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link