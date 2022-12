Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

31,70 EUR -0,97% (06.12.2022, 09:37)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

31,915 EUR -0,45% (06.12.2022, 09:23)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (06.12.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Im Vorfeld der Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021/22 habe der DAX-Titel im November eine Rally auf das Parkett gelegt. Begleitet worden sei die Aufwärtsbewegung von guten Zahlen. Seit Mitte November sei die Infineon-Aktie in den Konsolidierungsmodus übergegangen. Gebe es noch die Chance auf eine Jahresendrally?Über das abgelaufene Geschäftsjahr und die neuen Langfristziele von Infineon habe DER AKTIONÄR bereits berichtet. Sämtliche Zahlen und Ausblicke hätten über den Schätzungen der Analysten gelegen. Die Infineon-Aktie habe im Anschluss ein neues Jahreshoch bei 33,65 Euro erreicht.Fakt sei: Infineon bleibe auf Wachstumskurs. Im laufenden Fiskaljahr 2022/23 solle der Umsatz in der Mitte der Prognose-Spanne auf 15,5 Mrd. Euro steigen, was einem Plus von neun Prozent entsprechen würde. Die Segmentergebnismarge prognostiziere Infineon bei etwa 24 Prozent. Dabei unterstelle der Konzern einen Euro-Dollar-Kurs von 1,00.Mit Blick auf den zum US-Dollar wieder gefestigten Euro sehe Jefferies-Analyst Janardan Menon aber Risiken für das Ergebnisziel des Chipkonzerns. Denn ein Großteil des erwarteten Wachstums basiere auf einem starken Dollar. Jeder Cent, den der EUR/USD-Wechselkurs sich festige, koste Infineon 100 Mio. Euro an Umsatz, rechne Menon vor. Der Experte habe das Rating auf "Underperform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link